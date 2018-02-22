22.02.2018 17:51

Геннадий Кернес: Работы по устранению аварии на тепломагистрали будут вестись круглосуточно (ФОТО)

Все соответствующие службы делают все от них зависящее для того, чтобы тепло и горячая вода вернулись в дома харьковчан как можно скорее.



// Городской Дозор

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

Авария на магистральной теплотрассе действительно серьезная, работы по ее устранению будут вестись круглосуточно, заверяет мэр Харькова.

«Я внимательно слежу за ходом этих работ. Прошу всех запастись терпением и пониманием», – написал Геннадий Кернес.

Городской голова обращает внимание жителей района, что школы и детсады, которые остались без тепла, завтра работать не будут.

«Обращаюсь к вам так же по поводу использования нагревательных приборов. Будьте с ними осторожны и аккуратны», – дополнил мэр.