Геннадий Кернес: Работы по устранению аварии на тепломагистрали будут вестись круглосуточно (ФОТО)

Все соответствующие службы делают все от них зависящее для того, чтобы тепло и горячая вода вернулись в дома харьковчан как можно скорее.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.
Авария на магистральной теплотрассе действительно серьезная, работы по ее устранению будут вестись круглосуточно, заверяет мэр Харькова.
«Я внимательно слежу за ходом этих работ. Прошу всех запастись терпением и пониманием», – написал Геннадий Кернес.
Городской голова обращает внимание жителей района, что школы и детсады, которые остались без тепла, завтра работать не будут.
«Обращаюсь к вам так же по поводу использования нагревательных приборов. Будьте с ними осторожны и аккуратны», – дополнил мэр.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
Ночью мороз до 16–18°C. На протяжении суток будет стоять облачная погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
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