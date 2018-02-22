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22.02.2018  19:42   

Список школ и детсадов, отключенных от тепла

Как сообщалось ранее, из-за аварии на теплотрассе в некоторых школах и детсадах Харькова 23 февраля не будет занятий.


city.kharkov.ua
По харьковского горсовета, это:
- школы №4, 5, 36, 37, 105, 109, 116, 131, лицей «Профессионал», Харьковский университетский лицей;
- детские сады №36, 66, 69, 119, 127, 178, 222, 323, 397;
- внешкольные учебные учреждения - ДЮСШ №1, УПАХ (учебно-производственное автохозяйство).
 
Напомним, из-за аварии на теплотрассе в некоторых школах и детсадах Харькова завтра не будет занятий. 
 

 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  авария, тепло, харьков
 
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