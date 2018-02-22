Список школ и детсадов, отключенных от тепла

Как сообщалось ранее, из-за аварии на теплотрассе в некоторых школах и детсадах Харькова 23 февраля не будет занятий.
День мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности).
Ночью мороз до 16–18°C. На протяжении суток будет стоять облачная погода, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
В этот день в 1990 году правительство Великобритании опубликовало «Хартию жертв преступлений».
влажн.:
давл.:
ветер: