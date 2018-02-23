23.02.2018 10:08

Где в Харькове не будет воды 23 февраля: адреса

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 16 февраля, временно отсутствует водоснабжение.



Где в Харькове не будет воды 23 февраля: адреса



Как сообщили в пресс-службе харьковского горсовета, это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 5 (п. №4) до 17:00 23.02.18 г.

Киевский район:

ул. Астрономическая, 44-б (п. №2, стояк); ул. Короленко, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 23.02.18 г.

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 23 (п. №4, стояк) до 20:00 23.02.18 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 296 (спаренный стояк); до 20:00 23.02.18 г.

Слободской район:

въезд Балаклейский, 4; ул. Монюшко, 14 (п. №1, стояк) до 20:00 23.02.18 г.

Холодногорский район:

ул. Техническая (ч/с) до 20:00 23.02.18 г.

Шевченковский район:

ул. Клочковская, 197-б (п. №3, стояк); пр. Науки (Ленина), 12 (п. №14, стояк) до 20:00 23.02.18 г.; пр. Победы, 78-в (п. №3, стояк) до 20:00 24.02.18 г.