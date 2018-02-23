Где в Харькове не будет воды 23 февраля: адреса

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 16 февраля, временно отсутствует водоснабжение.
Индустриальный район:
ул. Библика (2-й Пятилетки), 5 (п. №4) до 17:00 23.02.18 г.
Киевский район:
ул. Астрономическая, 44-б (п. №2, стояк); ул. Короленко, 12 (п. №1, стояк) до 20:00 23.02.18 г.
Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 23 (п. №4, стояк) до 20:00 23.02.18 г.
Основянский район:
пр. Гагарина, 296 (спаренный стояк); до 20:00 23.02.18 г.
Слободской район:
въезд Балаклейский, 4; ул. Монюшко, 14 (п. №1, стояк) до 20:00 23.02.18 г.
Холодногорский район:
ул. Техническая (ч/с) до 20:00 23.02.18 г.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 197-б (п. №3, стояк); пр. Науки (Ленина), 12 (п. №14, стояк) до 20:00 23.02.18 г.; пр. Победы, 78-в (п. №3, стояк) до 20:00 24.02.18 г.
День обещает быть наполнен впечатлениями, общением и способен принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании.
Переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.
влажн.:
давл.:
ветер: