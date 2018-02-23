Авария на тепломагистрали по улице Шатиловской устранена, – горсовет

ПОдача отопления и горячей воды возобновится через 3-4 часа.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.
«Авария на теплосетях по ул. Шатиловской ликвидирована. Сейчас тепловики заполняют систему водой и скоро начнется подача тепла и горячей воды. Это вопрос 3-4 часов», – написал он.
Напомним, авария на тепломагистрали произошла утром 22 февраля в районе Шатиловки в Шевченковском районе. Без теплоснабжения и горячей воды остался ряд жилых домов, больниц, детсадов и школ.
День обещает быть наполнен впечатлениями, общением и способен принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании.
Переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица.
23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.
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