Авария на тепломагистрали по улице Шатиловской устранена, – горсовет

23.02.2018 08:49

ПОдача отопления и горячей воды возобновится через 3-4 часа.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

«Авария на теплосетях по ул. Шатиловской ликвидирована. Сейчас тепловики заполняют систему водой и скоро начнется подача тепла и горячей воды. Это вопрос 3-4 часов», – написал он.

Напомним, авария на тепломагистрали произошла утром 22 февраля в районе Шатиловки в Шевченковском районе. Без теплоснабжения и горячей воды остался ряд жилых домов, больниц, детсадов и школ.