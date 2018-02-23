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23.02.2018  08:49   

Авария на тепломагистрали по улице Шатиловской устранена, – горсовет

ПОдача отопления и горячей воды возобновится через 3-4 часа.


// Городской Дозор

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

«Авария на теплосетях по ул. Шатиловской ликвидирована. Сейчас тепловики заполняют систему водой и скоро начнется подача тепла и горячей воды. Это вопрос 3-4 часов», – написал он.

Напомним, авария на тепломагистрали произошла утром 22 февраля в районе Шатиловки в Шевченковском районе. Без теплоснабжения и горячей воды остался ряд жилых домов, больниц, детсадов и школ.

 

Тэги:  авария, хтс, харьков
 
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