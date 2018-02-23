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23.02.2018  13:45   

На Павловом Поле установили светильники

220 новых светильников наружного освещения были установлены на Павловом Поле.


city.kharkov.ua
Как сообщает пресс-служба харьковского горсовета, светильники установили в микрорайоне, ограниченном ул. Тобольской, ул. Шекспира, ул. Отакара Яроша и пр. Науки.
 
«В адрес городского головы Геннадия Кернеса пришла фотожалоба от жильцов дома по ул. Отакара Яроша, 17-б об отсутствии наружного освещения в их микрорайоне. Действительно, при строительстве жилых домов там было предусмотрено только освещение от ламп над подъездами, и территории между многоэтажками были достаточно темными. Мы подошли к решению этой проблемы комплексно, сделав наружное освещение в целом микрорайоне. Здесь было смонтировано 3,5 километра сети, установлено 150 опор, 220 светильников и новый источник питания - шкаф управления. Таким образом, освещение появилось примерно возле 20 домов», - сообщил директор КП «Горсвет» Алексей Куян.
 
По его словам, предприятие планирует установить в этом микрорайоне еще больше светильников, охватив территорию, ограниченную ул. Клочковской, ул. 23 Августа, пр. Науки, ул. Отакара Яроша.
Алексей Куян напомнил, что наружное освещение в Харькове работает до часу ночи, а также утром - с пяти часов до рассвета.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  освещение, харьков, улица
 
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