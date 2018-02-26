26.02.2018 10:08

Где в Харькове не будет воды 26 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Роганская, 15 (п. №6, стояк) до 17:00 26.02.18 г.; ул. Библика (2-й Пятилетки), 5 (п. №3.4) до 20:00 26.02.18 г.

Киевский район:

пр. Жуковского, 1 (спаренный стояк); пр. Академика Курчатова, 21 (п. №3, стояк) до 17:00 26.02.18 г.; ул. Астрономическая, 39 (п. №4, стояк) до 20:00 26.02.18 г.

Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а (п. №4, стояк); ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (п. №2, стояк) до 20:00 26.02.18 г.

Новобаварский район:

ул. Конторская (Краснооктябрьская), 13/2 (п. №1); до 20:00 26.02.18 г.

Основянский район:

ул. Грозненская, 40 (п. №1, стояк) до 20:00 26.02.18 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 78-в (п. №3, стояк); ул. Клочковская, 197 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 26.02.18 г.