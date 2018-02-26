Где в Харькове не будет воды 26 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Индустриальный район:
ул. Роганская, 15 (п. №6, стояк) до 17:00 26.02.18 г.; ул. Библика (2-й Пятилетки), 5 (п. №3.4) до 20:00 26.02.18 г.
Киевский район:
пр. Жуковского, 1 (спаренный стояк); пр. Академика Курчатова, 21 (п. №3, стояк) до 17:00 26.02.18 г.; ул. Астрономическая, 39 (п. №4, стояк) до 20:00 26.02.18 г.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а (п. №4, стояк); ул. Валентиновская (Блюхера), 33 (п. №2, стояк) до 20:00 26.02.18 г.
Новобаварский район:
ул. Конторская (Краснооктябрьская), 13/2 (п. №1); до 20:00 26.02.18 г.
Основянский район:
ул. Грозненская, 40 (п. №1, стояк) до 20:00 26.02.18 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 78-в (п. №3, стояк); ул. Клочковская, 197 (п. №8, спаренный стояк) до 20:00 26.02.18 г.
Если вы хотите, чтобы день прошел позитивно, постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.
Утром и вечером небо затянет облаками, днем может выглянуть солнце. Без осадков. На дорогах гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
влажн.:
давл.:
ветер: