26.02.2018 10:23

Теплоснабжение на Салтовке и ХТЗ восстановлено, – ГСЧС

По состоянию на 7:00 26 февраля теплоснабжения объектов социально-бытовой сферы восстановлено в полном объеме. Постепенно восстанавливается теплоснабжение 70 многоэтажных жилых домов.



// ГСЧС

Параллельно продолжаются работы по восстановлению основной тепловой магистрали, которые планируются завершить до 10 ч.



Температура в квартирах поддерживается на уровне 15 - 18 градусов тепла.



Развернуто 10 пунктов обогрева, в том числе 4 стационарных пункта обогрева на базе общеобразовательных школ и 6 мобильных пунктов обогрева ГСЧС.



В настоящее время обращений граждан в пункты обогрева не зарегистрированы.



Всего к проведению аварийно-восстановительных работ привлечено 80 человек и 22 единицы техники.



Напомним, что 25 февраля в 09:18 в результате повторных порывов трубы резервной сети теплоснабжения диаметром 700 мм по адресу: Второй Петренковский въезд, 15 и ул. Благодатная, 3, остается без теплоснабжения 97 объектов жилой и социально-бытовой сферы, а именно: 81 многоэтажных жилых домов, 5 лечебных учреждений, 4 школы, 5 детских садов и 2 внешкольные учреждения.