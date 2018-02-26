Теплоснабжение на Салтовке и ХТЗ восстановлено, – ГСЧС

По состоянию на 7:00 26 февраля теплоснабжения объектов социально-бытовой сферы восстановлено в полном объеме. Постепенно восстанавливается теплоснабжение 70 многоэтажных жилых домов.
Параллельно продолжаются работы по восстановлению основной тепловой магистрали, которые планируются завершить до 10 ч.
Температура в квартирах поддерживается на уровне 15 - 18 градусов тепла.
Развернуто 10 пунктов обогрева, в том числе 4 стационарных пункта обогрева на базе общеобразовательных школ и 6 мобильных пунктов обогрева ГСЧС.
В настоящее время обращений граждан в пункты обогрева не зарегистрированы.
Всего к проведению аварийно-восстановительных работ привлечено 80 человек и 22 единицы техники.
Напомним, что 25 февраля в 09:18 в результате повторных порывов трубы резервной сети теплоснабжения диаметром 700 мм по адресу: Второй Петренковский въезд, 15 и ул. Благодатная, 3, остается без теплоснабжения 97 объектов жилой и социально-бытовой сферы, а именно: 81 многоэтажных жилых домов, 5 лечебных учреждений, 4 школы, 5 детских садов и 2 внешкольные учреждения.
Если вы хотите, чтобы день прошел позитивно, постарайтесь с самого утра держать себя в руках и не поддаваться эмоциям.
Утром и вечером небо затянет облаками, днем может выглянуть солнце. Без осадков. На дорогах гололедица.
26 февраля отмечается весьма оригинальный праздник – День неторопливости (или День медлительности), который к настоящему времени уже приобрёл «статус» международного дня.
влажн.:
давл.:
ветер: