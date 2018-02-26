26.02.2018 17:30

Школы и медучреждения Немышлянского района с теплом (ФОТО)

Пересечение улиц Благодатной и Амосова. Именно здесь в субботу произошло несколько порывов на теплосетях, из-за чего многоэтажки и соцучреждения микрорайона остались без горячей воды и тепла. Бригады ремонтников работали в круглосуточном режиме, чтобы устранить неполадку. Им это удалось.



// ГСЧС

Напротив, в нескольких десятках метров от огороженного котлована, который в ближайшее время засыплют землей, 14-я гимназия. Рабочий процесс в учебном заведении идет без изменений.



В учебном заведении говорят: в понедельник детей на обучение пришло чуть меньше – вероятно, родители перестраховались. И зря – кабинетах и коридорах тепло.



«Хорошее отопление, тепло, всё здорово. Холодно ли, не остыло ли помещение?! Нет нормально, всё хорошо», – говорит ученик Вадим.



«Сейчас настолько жарко, я пришёл в свитерах, а сейчас их снял. И хожу в футболке, потому что мне жарко», – рассказал ученик Артем.



По словам директора гимназии Натальи Шкурапет, учебное заведение работает в штатном режиме.



«У нас в среднем 20-21 градус тепла. Самое минимальное – это 18 градусов, в пределах принятых санитарных норм. Это действительно не ощущается. Сегодня намного меньше детей, потому что видимо у родителей был страх. Вчера мы только включились в 20.00. Мы поддерживали связь с каждым из родителей, они знают ситуацию. Кто-то приходил к 3 уроку, кто-то к 4-му. И завтра мы начнём занятия в полном составе». – рассказала Наталья Шкурапет.



Отдельное внимание городских властей было уделено медицинским учреждениям, особенно – городскому перинатальному центру, который на время отключения отопления обогревали с помощью четырех тепловых генераторов.



В палатах поддерживалась температура 25-28 градусов тепла – это температура комфорта для маленьких детей.



Заведующий отделением недоношенных новорожденных городского перинатального центра Алла Томчук говорит, несмотря на заботы со стороны горсовета и спасателей, которые привезли теплогенераторы, само помещение приспособлено к любым экстренным случаям. Во-первых, оно хорошо утеплено, поэтому остыть не успело.



«Мы всегда готовы к тому, что у нас может быть что-то связанное с понижением температуры. Это или погодные условия или ситуации связанные с отоплением – то тут мы всегда готовы. У нас всегда достаточное количество аппаратуры, которая спецализированная для маловесных детей», – рассказала Алла Томчук.



Вот таких приборов, говорит Алла Томчук, хватит на всех детей, находящихся в центре. Такой прибор за несколько секунд согреет малыша.



«Здесь мы можем положить нашего маленького пациента. Подключить его к монитору, к датчику, вот такой накожный датчик, который крепится к телу малыша. И по сообщению температуры и режима пациента ребёнок держит температуру 36,7 заданную. И она физиологична для обеспечения жизни таких детей. Происходит подогрев матрасика и сверху идёт тепло», – рассказывает завотделением недоношенных новорожденных.



«В палате было тепло благодаря обогреву всё было хорошо. Т.е. ребёнок не переохлаждался, если в том плане, что температура ниже 24 ниже не опускалась», – говорит мать малыша Виктория.



Уже с сегодняшнего дня все медучреждения района с теплом. Все работают в обычном режиме. Как и учебные заведения.