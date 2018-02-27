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27.02.2018  10:19   

Где в Харькове не будет воды 27 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Vgorode
В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район: 
ул. Шариковая, 47 (стояк) до 17:00 27.02.18 г.

Киевский район: 
ул. Академика Павлова, 311-а (п. №1) до 17:00 27.02.18 г.

Московский район: 
пр. Московский, 41; ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-а (п. №4, стояк); ул. Ивана Камышева, 23 (п. №1); ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 20 (п. №4, стояк); ул. Гвардейцев Широнинцев, 54-а (п. №1, стояк) до 20:00 27.02.18 г.

Новобаварский район: 
пр. Любови Малой (Постышева), 22 до 20:00 27.02.18 г.

Основянский район: 
ул. Кузнечная, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22; пер. Соляниковский, 3, 5, 7, 9 до 20:00 27.02.18 г.

Слободской район: 
ул. Дизельная, 16 (п. №1) до 20:00 27.02.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Инициативная, 4 (п. №8-14), 8 (эт. №2) до 20:00 27.02.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Клочковская, 342 (п. №1, стояк) до 20:00 27.02.18 г.; ул. Мирная, 3-а (п. №2, стояк) до 20:00 28.02.18 г.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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