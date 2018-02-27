Авария на теплосети: все дома с теплом

Теплоснабжение жилых домов, которые остались без отопления из-за аварии на тепломагистрали, восстановлено в полном объеме.
Об этом сообщили в оперативной сводке ГСЧС.
«По состоянию на 23 ч. 20 мин. 26 февраля теплоснабжения восстановлено в полном объеме», – говорится в сообщении.
Напомним, 24 февраля из-за прорыва трубы магистральной теплосети диаметром 700 мм без теплоснабжения остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 стационары).
Теплоснабжение объектов социально-бытовой сферы было восстановлено в полном объеме по состоянию на 7:00 26 февраля.
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