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27.02.2018  10:01   

Авария на теплосети: все дома с теплом

Теплоснабжение жилых домов, которые остались без отопления из-за аварии на тепломагистрали, восстановлено в полном объеме.


// СтройОбзор

Об этом сообщили в оперативной сводке ГСЧС.

«По состоянию на 23 ч. 20 мин. 26 февраля теплоснабжения восстановлено в полном объеме», – говорится в сообщении.

Напомним,  24 февраля из-за прорыва трубы магистральной теплосети диаметром 700 мм без теплоснабжения остались 605 многоэтажных жилых домов, 26 школ, 21 детский сад, 14 лечебных заведений (из них 4 стационары).

Теплоснабжение объектов социально-бытовой сферы было восстановлено в полном объеме по состоянию на 7:00 26 февраля.

 

Тэги:  авария, хтс, харьков
 
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