27.02.2018 11:59

Изношенные трубы теплосетей заменят за средства Мирового банка

В Харькове планируют заменить около 30 км тепловых сетей.



// city.kharkov.ua

Тепломагистрали в городе изношены на 80%, большинство из них прослужили по 35 лет. Это и стало причиной тех порывов, которые произошли за последние несколько дней в Харькове. Сейчас аварии ликвидированы, и ситуацию можно решить только заменив изношенные трубы на новые.



Как сообщил директор КП «Харьковские тепловые сети» Сергей Андреев, работу с Мировым банком в этом направлении начали вести два года назад. На первом этапе планируется заменить 10 км сетей на различных участках по городу, и сейчас готовится документация для проведения тендеров на выполнение работ. В этом списке отрезок 94-й магистрали, на которой на этих выходных произошла аварийная ситуация.

«Восстановить надежность теплоснабжения можно только заменой этих сетей. Их состояние мы знаем и поэтому два года назад, когда мы начинали работать с Мировым банком, мы эту трассу включили в реконструкцию за счет инвестирования Мирового банка. На сегодняшний день мы имеем уже профинансированные и подготовленные проекты на реконструкцию сетей, общая протяженность которых - около 30 км», - сообщил Сергей Андреев.

Как отметил заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко, пока проблемные участки не заменены, коммунальщики работали круглосуточно, чтобы устранить порывы. «Что касается тех порывов, которые были, тех течей и дефектов - они были устранены. Благодаря совместной работе «Харьковводоканала», «Харьковских тепловых сетей», всех специалистов, которые работали двое суток», - подчеркнул вице-мэр.