28.02.2018 10:04

Где в Харькове не будет воды 28 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



// Facebook

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:

пр. Московский, 41; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №2, стояк), 50 (п. №6, стояк); пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 74 (п. №4, стояк) до 20:00 28.02.18 г.

Немышлянский район:

пр. Петра Григоренко, 5/2 (п. №4) до 20:00 28.02.18 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 48 (стояк) до 20:00 28.02.18 г.

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 8 (п. №1, спаренный стояк); ул. Шекспира, 13 (п. №2, стояк) до 18:00 28.02.18 г.; ул. Мирная, 3-а (п. №2, стояк); пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №4, стояк) до 20:00 28.02.18 г.