Где в Харькове не будет воды 28 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Московский район:
пр. Московский, 41; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №2, стояк), 50 (п. №6, стояк); пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 74 (п. №4, стояк) до 20:00 28.02.18 г.
Немышлянский район:
пр. Петра Григоренко, 5/2 (п. №4) до 20:00 28.02.18 г.
Холодногорский район:
ул. Волонтерская (Социалистическая), 48 (стояк) до 20:00 28.02.18 г.
Шевченковский район:
ул. Деревянко, 8 (п. №1, спаренный стояк); ул. Шекспира, 13 (п. №2, стояк) до 18:00 28.02.18 г.; ул. Мирная, 3-а (п. №2, стояк); пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №4, стояк) до 20:00 28.02.18 г.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Последний день зимы будет снежным: ночью сильные осадки, днем – небольшие, которые усилятся к вечеру. Метель, снежные заносы, на дорогах гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
28 февраля 2008 года в календаре официальных праздников появился День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.
влажн.:
давл.:
ветер: