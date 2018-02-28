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28.02.2018  10:04   

Где в Харькове не будет воды 28 февраля. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район: 
пр. Московский, 41; ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 36 (п. №2, стояк), 50 (п. №6, стояк); пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 74 (п. №4, стояк) до 20:00 28.02.18 г.

Немышлянский район: 
пр. Петра Григоренко, 5/2 (п. №4) до 20:00 28.02.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Волонтерская (Социалистическая), 48 (стояк) до 20:00 28.02.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Деревянко, 8 (п. №1, спаренный стояк); ул. Шекспира, 13 (п. №2, стояк) до 18:00 28.02.18 г.; ул. Мирная, 3-а (п. №2, стояк); пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №4, стояк) до 20:00 28.02.18 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, харьков
 
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