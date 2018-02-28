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28.02.2018  10:50   

Во дворах жилых домов снег убирают более 1,7 тысячи дворников

Более 1,7 тыс. дворовых рабочих сегодня, 28 февраля, убирают снег на придомовых территориях жилых домов Харькова.


// city.kharkov.ua

По данным Департамента жилищного хозяйства, по состоянию на 9:00 тротуары во дворах очищают от снега 1724 дворника КП «Харьковблагоустройство», ООО «СПО» и КП «Благоустрій» г. Харькова». 

В уборке задействовано 70 тракторов и машин, а также 98 средств малой механизации.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
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