Во дворах жилых домов снег убирают более 1,7 тысячи дворников

Более 1,7 тыс. дворовых рабочих сегодня, 28 февраля, убирают снег на придомовых территориях жилых домов Харькова.
По данным Департамента жилищного хозяйства, по состоянию на 9:00 тротуары во дворах очищают от снега 1724 дворника КП «Харьковблагоустройство», ООО «СПО» и КП «Благоустрій» г. Харькова».
В уборке задействовано 70 тракторов и машин, а также 98 средств малой механизации.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Последний день зимы будет снежным: ночью сильные осадки, днем – небольшие, которые усилятся к вечеру. Метель, снежные заносы, на дорогах гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
28 февраля 2008 года в календаре официальных праздников появился День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.
влажн.:
давл.:
ветер: