28.02.2018 10:50

Во дворах жилых домов снег убирают более 1,7 тысячи дворников

Более 1,7 тыс. дворовых рабочих сегодня, 28 февраля, убирают снег на придомовых территориях жилых домов Харькова.



// city.kharkov.ua

По данным Департамента жилищного хозяйства, по состоянию на 9:00 тротуары во дворах очищают от снега 1724 дворника КП «Харьковблагоустройство», ООО «СПО» и КП «Благоустрій» г. Харькова».



В уборке задействовано 70 тракторов и машин, а также 98 средств малой механизации.