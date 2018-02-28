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28.02.2018  11:25   

Из-за снегопада поселки области остались без света

По состоянию на 7:00 в течение ночи из-за сильного ветра по всей области 13 населенных пунктов было отключено.


// Facebook

Об этом сообщил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко.

По его словам 6 населенных пунктов обесточено в Первомайском районе, 3 - в Изюмском районе, 1 - в Кегичевском, 1 - в Волчанском, 2 - в Шевченковском. 7 обесточены частично.

«В течение 3-4 часов рассчитываем восстановить электроснабжение – аварийные бригады работают. Каждые 2 часа информация по подключению электричества будет обновляться», – сказал Шахненко.

В самом Харькове обрывов из-за непогоды нет.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  непогода, нет света, харьков
 
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