28.02.2018 11:25

Из-за снегопада поселки области остались без света

По состоянию на 7:00 в течение ночи из-за сильного ветра по всей области 13 населенных пунктов было отключено.



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Об этом сообщил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко.



По его словам 6 населенных пунктов обесточено в Первомайском районе, 3 - в Изюмском районе, 1 - в Кегичевском, 1 - в Волчанском, 2 - в Шевченковском. 7 обесточены частично.

«В течение 3-4 часов рассчитываем восстановить электроснабжение – аварийные бригады работают. Каждые 2 часа информация по подключению электричества будет обновляться», – сказал Шахненко.

В самом Харькове обрывов из-за непогоды нет.