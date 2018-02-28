Из-за снегопада поселки области остались без света

По состоянию на 7:00 в течение ночи из-за сильного ветра по всей области 13 населенных пунктов было отключено.
Об этом сообщил заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко.
По его словам 6 населенных пунктов обесточено в Первомайском районе, 3 - в Изюмском районе, 1 - в Кегичевском, 1 - в Волчанском, 2 - в Шевченковском. 7 обесточены частично.
«В течение 3-4 часов рассчитываем восстановить электроснабжение – аварийные бригады работают. Каждые 2 часа информация по подключению электричества будет обновляться», – сказал Шахненко.
В самом Харькове обрывов из-за непогоды нет.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Последний день зимы будет снежным: ночью сильные осадки, днем – небольшие, которые усилятся к вечеру. Метель, снежные заносы, на дорогах гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
28 февраля 2008 года в календаре официальных праздников появился День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.
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