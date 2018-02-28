В Харькове готовятся к весенней уборке города

Уборка и благоустройство территории города после зимы будут проводиться в марте-апреле в Харькове.
План мероприятий по приведению территории города в надлежащее санитарное состояние утвердили сегодня, 28 февраля, на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета.
Как сообщила заместитель директора Департамента коммунального хозяйства по организационной работе Эвелина Станкус, основные усилия будут направлены на ликвидацию несанкционированных свалок, благоустройство мест разрытий после ликвидации аварийных ситуаций на инженерных сетях, а также на уборку и благоустройство придомовых территорий, парков, скверов, детских и спортивных площадок, кладбищ, улиц, остановок.
Согласно плану, в уборке и благоустройстве территорий города будут задействованы департаменты городского совета, администрации районов, коммунальные предприятия и другие организации Харькова.
Также весной в городе запланированы мероприятия по озеленению, в частности, посадка деревьев, кустов, цветов и посев газонов. В марте-апреле в Харькове планируют высадить около 900 молодых деревьев, а в апреле-мае - 2,5 млн цветов.
Будут отлично удаваться любые дела, в которых надо думать головой. А вот область чувств и эмоций временно отступит на второй план.
Последний день зимы будет снежным: ночью сильные осадки, днем – небольшие, которые усилятся к вечеру. Метель, снежные заносы, на дорогах гололедица. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
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