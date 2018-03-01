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01.03.2018  10:53   

Во дворах жилых домов снег убирают 1,8 тысячи дворников

1,8 тыс. дворовых рабочих сегодня, 1 марта, убирают снег на придомовых территориях жилых домов Харькова.


// city.kharkov.ua

По данным Департамента жилищного хозяйства, по состоянию на 9:00 тротуары во дворах очищают от снега 1800 дворников КП «Харьковблагоустройство», ООО «СПО» и КП «Благоустрій» г. Харькова».

В уборке задействовано около 70 тракторов и машин, а также 109 средств малой механизации.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, снегопад, харьков
 
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