Во дворах жилых домов снег убирают 1,8 тысячи дворников

1,8 тыс. дворовых рабочих сегодня, 1 марта, убирают снег на придомовых территориях жилых домов Харькова.
По данным Департамента жилищного хозяйства, по состоянию на 9:00 тротуары во дворах очищают от снега 1800 дворников КП «Харьковблагоустройство», ООО «СПО» и КП «Благоустрій» г. Харькова».
В уборке задействовано около 70 тракторов и машин, а также 109 средств малой механизации.
Внимания требуют любые сферы, связанные с деньгами, будь то доходы, приобретения или траты. День совсем не подходит для переговоров о зарплате или крупных покупок и вложений.
С самого утра будет идти сильный снег. Днем он может ослабнуть, но к вечеру снова наберет силу. Метель, снежные заносы, на дорогах гололедица.
Начался март – и кошатники отмечают праздник своих любимцев.
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