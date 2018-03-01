01.03.2018 10:56

На каких дорогах области затруднено движение

Сейчас на дорогах работает 312 единиц техники службы и еще почти 100 – привлеченной.



// Служба автомобильных дорог

Об єтом сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Харьковской области Евгений Зражевец.

«За последнее десятилетие мы впервые переживаем такой циклон - вторые сутки, на фоне очень низких температур, ветер - до 25 м/с, - отметил Евгений Зражевец. - Основное внимание уделяем государственным дорогам. Значительные осложнения есть на дороге Чугуев - Меловое (на участке по Купянскому району, не доезжая 5 км к границе с Луганской областью, там создаются снежные заносы, которые достигают 2-3 метров в срезе). Мы туда перебросили 8 единиц тяжелой техники, эта техника работает круглосуточно в 2 смены. На сегодня там есть ограничения движения - для того, чтобы пробить проезд, но транспорт пропускаем колоннами в сопровождении нашей техники».

Также осложнения, по информации Евгения Зражевца, есть на дорогах Мерефа-Лозовая-Павлоград и Харьков-Красноград-Перещипино, где на отдельных участках образовались переметы. Тяжелая техника ГСЧС на базе танков работает на двух наиболее проблемных участках у Купянска и Люботина.

«Стихия будет властвовать до обеда, потом утихнет, сутки будем готовиться к новой стихии, которую ожидаем в субботу», - предупредил Евгений Зражевец.