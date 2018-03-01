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01.03.2018  11:05   

Стихия обесточила два десятка населенных пунктов под Харьковом

Электроснабжение в области восстанавливают 300 бригад облэнерго, восстановить подачу электричества рассчитывают в течение 4-5 часов.


// ХОГА

Около 14 населенных пунктов области полностью обесточены (3 - в Валковском районе, 5 – в Близнюковском, 3 - в Боровском и 3 - в Купянском). 10 обесточены частично.

О ситуации, связанной с резким ухудшением погоды в области, проинформировал заместитель председателя ХОГА Евгений Шахненко.

«Населенные пункты обесточены в Близнюковском, Изюмском, Купянском, Шевченковском районах, городе Люботин (там было отключение водоканала, но эту проблему уже устранили, подача воды не прекращалась), - сообщил заместитель председателя ХОГА. – По линии облэнерго работают около 300 бригад, порядка 120 единиц техники, которая обслуживает эти бригады. Запасов материалов хватает. Местами усложнен подъезд к обесточенным населенным пунктам. В течение 4 - 5 часов рассчитываем подключить основную часть населенных пунктов».

Евгений Шахненко также проинформировал, что Харьковский аэропорт работает в штатном режиме, железнодорожные пути расчищены от снега и движение поездов проходит по графику.

«Серьезных аварий на системах отопления и котельных не было. Были аварийные отключения в поселке Боровая, Купянском и Харьковском районах, двух селах Балаклейского района. Все эти аварийные ситуации устранены», - сказал заместитель главы области.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  нет света, непогода, харьков
 
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