01.03.2018 12:31

Геннадий Кернес: Эффективная работа лифтового хозяйства – вопрос безопасности и комфорта горожан

Благодаря эффективной работе КСП «Харьковгорлифт» в городе удалось сократить ежегодный ущерб от разворовывания лифтового оборудования с 15 млн. грн. до 200 тыс. грн.



// city.kharkov.ua

Об этом в интервью газете «Комсомольская правда в Украине» сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

«Десять лет назад мы возродили коммунальное предприятие по обслуживанию лифтов, постепенно убрали оттуда частников и принялись разгребать последствия их хозяйствования. Начали с системы охраны лифтового хозяйства, с изготовления дверей и решеток, которые нельзя взломать. Вот вам цифры, свидетельствующие об эффективности этой работы: когда-то лифтовые воры ежегодно наносили бюджету города ущерб в 15 млн гривен, и разграбленные лифты, естественно, простаивали. Сегодня убытки от вандалов и воров составляют едва ли 200 тыс. гривен», - сказал Геннадий Кернес.



По словам мэра, также на предприятии были созданы условия для капитального ремонта лифтовых машин, поскольку отремонтировать лифт обходится на порядок дешевле, чем приобрести новый. По его данным, сегодня из 8 тыс. лифтов Харькова не работают всего 2,5-3%.



«И остановлены они не на годы, как в других городах, а на неделю или месяц. Профильное КП, по сути дела, стало коммунальным заводом, работает в кооперации с белорусскими и киевскими производителями лифтов», - подчеркнул Геннадий Кернес.



Кроме того, сегодня коммунальное предприятие занимается обслуживанием внутридомовых электросетей. Работники «Харьковгорлифт» самостоятельно производят антивандальные распределительные шкафы с дистанционным управлением и запустили еще одну программу – «Умный подъезд», которая обеспечивает вопросы безопасности жильцов и экономию электроэнергии. Также в КСП «Харьковгорлифт» создали свою собственную систему обучения и стажировки.



С полным интервью Геннадия Кернеса можно ознакомиться здесь.