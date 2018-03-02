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02.03.2018  10:02   

Где в Харькове не будет воды 2 марта: адреса

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 2 марта, временно отсутствует водоснабжение.


city.kharkov.ua
Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.
 
Московский район:
на пр. Юбилейном, 74 (п. №4, стояк), Салтовском шоссе, 141 (п. №6, стояк), ул. Гарибальди, 2 (кор. №2, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.
 
Немышлянский район:
на ул. Ощепкова, 4/1 (п. №3, стояк), воду должны дать до 20:00.
 
Новобаварский район: 
на ул. Кибальчича, 43 (п. №1, стояк), воды не будет до 20:00.
 
Слободской район:
в пер. Брянском, 7, ул. Полевой, 2, 4, 6, 8, 10, на въезде Тарасовском, 4, ул. Тарасовской, 17, ул. Фесенковской, 10, воду планируют включить до 20:00.
 
Шевченковский район:
в пер. Отакара Яроша, 11, водоснабжение должны возобновить до 09:00; ул. Алексеевской, 14-а, пр. Победы, 77-б (п. №3, стояк), - до 17:00; ул. Шекспира, 13 (п. №2, стояк), - до 18:00; ул. Клочковской, 197 (п. №14), ул. Тобольской, 45-а (п. №2), - до 20:00.
 
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  вода, харьков
 
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