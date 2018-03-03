03.03.2018 10:50

Где в Харькове не будет воды 3 марта: адреса

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 3 марта, временно отсутствует водоснабжение.



http://www.city.kharkov.ua/ru/

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Московский район:

на ул. Познанской, 4 (п. №10, стояк), водоснабжение должны восстановить до 20:00.

Слободской район:

на ул. Нестерова, 3 (п. №1, спаренный стояк), воды не будет до 20:00.

Холодногорский район:

на ул. Холодногорской, 8 (п. №4, стояк), подачу воды возобновят до 20:00.

Шевченковский район:

на ул. Клочковской, 197 (п. №14, стояк), воды не будет до 16:30; на ул. Ахсарова, 15-а (стояк), - до 17:00; на ул. 23 Августа, 75 (п. №2, стояк), ул. Тобольской, 45-а (п. №2), пр. Науки, 21-а (п. №4, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 20 (п. №4), - до 20:00.