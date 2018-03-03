Где в Харькове не будет воды 3 марта: адреса

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 3 марта, временно отсутствует водоснабжение.
Сегодня лучше заняться теми делами, в которых никто вам не указ – они будут удаваться на удивление быстро и четко.
Нас пугают еще одним сильным снегопадом в субботу, зато в воскресенье – мороз и солнце: встречаем весну катанием на санках и лепкой снеговиков.
Всемирный день писателя – профессиональный праздник, призывающий «четвертую власть» выступать против негативных аспектов демократической печати.
влажн.:
давл.:
ветер: