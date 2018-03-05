Тысячи дворников убирают снег во дворах жилых домов

В понедельник, 5 марта, около 1,8 тысяч дворовых рабочих убирают снег на придомовых территориях в Харькове.
По данным Департамента жилищного хозяйства, во дворах жилых домов снег расчищают 1760 дворников КП «Харьковблагоустройство», ООО «СПО» и КП «Благоустрій» г. Харькова».
В уборке задействовано 64 трактора и машины, а также 91 единица средств малой механизации.
Если вы хотели заручиться чьим-то покровительством, легче всего сделать это сегодня: люди с удовольствием будут чувствовать свою значимость, выполняя роль советчика или опекуна.
Снова вернутся морозы. Утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом.
День памяти христианского епископа и святителя Льва Катанского, жившего на Сицилии в 8 веке, в народе превратился в день Катыша.
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