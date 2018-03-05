05.03.2018 14:29

Тысячи дворников убирают снег во дворах жилых домов

В понедельник, 5 марта, около 1,8 тысяч дворовых рабочих убирают снег на придомовых территориях в Харькове.



// city.kharkov.ua

По данным Департамента жилищного хозяйства, во дворах жилых домов снег расчищают 1760 дворников КП «Харьковблагоустройство», ООО «СПО» и КП «Благоустрій» г. Харькова».



В уборке задействовано 64 трактора и машины, а также 91 единица средств малой механизации.