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05.03.2018  14:29   

Тысячи дворников убирают снег во дворах жилых домов

В понедельник, 5 марта, около 1,8 тысяч дворовых рабочих убирают снег на придомовых территориях в Харькове.


// city.kharkov.ua

По данным Департамента жилищного хозяйства, во дворах жилых домов снег расчищают 1760 дворников КП «Харьковблагоустройство», ООО «СПО» и КП «Благоустрій» г. Харькова».

В уборке задействовано 64 трактора и машины, а также 91 единица средств малой механизации.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  уборка снега, харьков
 
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