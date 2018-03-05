05.03.2018 16:45

Более полторы тысячи домов в Харькове очистили от снежных шапок и сосулек

Огромные, толщиной с метр, длинные сосульки. Именно так после вьюги, мороза и небольшого дождя сейчас выглядят края жилых домов по улице Мироносицкой.



city.kharkov.ua

Снежные шапки с гигантскими сосульками в любой момент могут рухнуть на тротуар, а там всегда людно. Чтобы этого не произошло с самого утра сразу несколько бригад работают на домах.

«Бригады работают в центре, в основном. Это Киевский, Шевченковский район. Так же захвачена часть Основянского района и Московского. работают порядка 50 бригад. Это порядка 150-160 человек вышло. Мы их усиливаем .Почему !? Потому, что в связи с тяжелыми погодными условиями образовалось большое количество снежных шапок. В ближайшее время будет наблюдаться понижение, а потом потепление и будут происходить сходы», - говорит заместитель директора КП "ХРСП" Игорь Шкурко.

В ближайшие несколько дней, особенно во время оттепели, коммунальщики обещают работать в усиленном режиме. Из-за угрозы обрушения снежных шапок и сосульки, харьковчан просят быть более осмотрительными. Чаще поднимать глаза, не рисковать своей жизнью, ходя под опасными сосульками. И что самое главное, не оставлять свои автомобили на тротуарах и вдоль улиц, чтобы не парализовать работу коммунальщиков.

«В местах, где мы стараемся выполнить эти работы, мы привлекаем вышки. С вышек мы работаем в тех сложных местах, где нет доступа на кровлю. Где альпинисты не могут выполнить работы со своим оборудованием. Где необходимо более закрепиться. Хочу попросить автомобилистов обращать на это внимание для того, чтобы была возможность припарковать технику для выполнения этих работ», - продолжил заместитель директора КП "ХРСП".

С начала зимнего периода коммунальщики уже успели ликвидировать снежные шапки и сосульки с более полторы тысячи домов.