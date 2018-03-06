Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 6 марта. Список адресов
06.03.2018  10:03   

Где в Харькове не будет воды 6 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Vgorode
В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: 
ул. Пестеля (ч/с) до 20:00 06.03.18 г.

Немышлянский район: 
ул. Танкопия, 31/2 (п. №1, стояк); пр. Петра Григоренко, 19 (п. №2, стояк) до 17:00 06.03.18 г.

Основянский район: 
ул. Руставели, 2 (п. №2, стояк) до 20:00 06.03.18 г.

Слободской район: 
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 15 до 17:00 06.03.18 г.; ул. Танкопия, 24 (п. №7) до 20:00 06.03.18 г.

Шевченковский район: 
пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №4, спаренный стояк); ул. 23 Августа, 75 (п. №2, стояк) до 20:00 06.03.18 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.03 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 5 марта. Список адресов 03.03 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 3 марта: адреса 02.03 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 2 марта: адреса
 
 

Видео

Более полутора тысяч домов в Харькове очистили от снежных шапок та сосулей
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 