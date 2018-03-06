Где в Харькове не будет воды 6 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Киевский район:
ул. Пестеля (ч/с) до 20:00 06.03.18 г.
Немышлянский район:
ул. Танкопия, 31/2 (п. №1, стояк); пр. Петра Григоренко, 19 (п. №2, стояк) до 17:00 06.03.18 г.
Основянский район:
ул. Руставели, 2 (п. №2, стояк) до 20:00 06.03.18 г.
Слободской район:
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 15 до 17:00 06.03.18 г.; ул. Танкопия, 24 (п. №7) до 20:00 06.03.18 г.
Шевченковский район:
пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №4, спаренный стояк); ул. 23 Августа, 75 (п. №2, стояк) до 20:00 06.03.18 г.
Во главу угла будут поставлены желания, а не рассудок, так что противостоять соблазнам будет очень трудно.
В Харькове переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица.
День врачей, с детских лет наводящих страх, впервые отметили в США, но хорошую традицию быстро переняли в других странах.
влажн.:
давл.:
ветер: