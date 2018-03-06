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06.03.2018  12:06   

Жителей частного сектора просят хотя бы пару дней не выставлять мусор

Выпавший снег мешает работе коммунальщиков.


// Городской Дозор

Улица Автотракторная. Частный сектор. У каждого дома кульки с отходами. Коммунальщики «Харьков Экоресурса» со спецтехникой добросовестно убирают каждый мешок с мусором. Но, говорят, последнюю неделю - после сильного снегопада добраться до всех домовладений удается не всегда.

Петр Бондаренко, ООО «Харьков Экоресурс»:
Так как вывоз мусора в частном секторе осуществляется два раза в неделю, мы просим в начале этой недели не выставлять мусор, потерпеть до конца недели - до времени расчистки снега.

Это делается для того, чтобы харьковчане не превратили территорию возле своих домов в свалки. Сами же коммунальщики с начала снежной стихии, которая обрушилась на Харьков на прошлой неделе, работают в усиленном режиме. Чтобы добраться до домовладений, иногда, говорят, приходится привлекать дополнительную спецтехнику для расчистки дорог от снега.

Петр Бондаренко, директор ООО «Харьков Экоресурс»:
Проблемы с контейнерным вывозом в частном секторе Харькова имеются. На данный момент в частном секторе города установлено более 260 контейнеров, все они вывозятся ежедневно и по графику. Есть некоторые случаи отставания от графика с вывозом подворовым. Поэтому в ближайшие дни после расчистки снега весь мусор специализированная техника заберет от каждого домовладения. В полном объеме, который накопится за эти 2-3 дня.

Из почти трех тысяч улиц частного сектора небольшие проблемы с вывозом мусора есть только на 20% территории. В ближайшие дни, обещают в ООО «Харьков Экоресурс», снова выйдут на привычный график работы.

Тэги:  вывоз мусора, харьков
 
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