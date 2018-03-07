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07.03.2018  10:14   

Где в Харькове не будет воды 7 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: 
ул. Сумская, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28; ул. Каразина, 5, 6, 7/9; 12 (эт. №2); ул. Мироносицкая, 56, 58 до 20:00 07.03.18 г.

Новобаварский район: 
пер. Метизный (ч/с); ул. Пятисотницкая, 20 до 20:00 07.03.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Большая Панасовская (Котлова), 226 (п. №2, стояк) до 20:00 07.03.18 г.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, харьков
 
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