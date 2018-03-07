Где в Харькове не будет воды 7 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Сумская, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28; ул. Каразина, 5, 6, 7/9; 12 (эт. №2); ул. Мироносицкая, 56, 58 до 20:00 07.03.18 г.
Новобаварский район:
пер. Метизный (ч/с); ул. Пятисотницкая, 20 до 20:00 07.03.18 г.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 226 (п. №2, стояк) до 20:00 07.03.18 г.
Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к окружающим.
Утром и днем будет идти снег, вечером ожидается дождь со снегом. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.
По народному календарю, на Маврикиев день прилетают домой грачи, скворцы и ласточки.
влажн.:
давл.:
ветер: