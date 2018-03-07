Где в Харькове не будет воды 7 марта. Список адресов

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Гороскоп по знакам Зодиака на 7 марта Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к окружающим.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 7 марта Утром и днем будет идти снег, вечером ожидается дождь со снегом. Туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололедица.