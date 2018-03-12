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12.03.2018  10:08   

Где в Харькове не будет воды 12 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район: 
ул. Валентиновская (Блюхера), 35/81 (п. №3, стояк), 62 (п. №1, стояк); пр. Тракторостроителей, 110-а (п. №3, стояк) до 20:00 12.03.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Тимирязева, 28 (п. №2, стояк) до 17:00 12.03.18 г.; ул. Полтавский Шлях, 9 (п. №1, стояк); пр. Любови Малой (Постышева), 12-а (п. №1, стояк) до 20:00 12.03.18 г.

Слободской район: 
пер. Пилотов, 3 (п. №4, стояк);  пр. Петра Григоренко, 31(п. №1, стояк) до 20:00 12.03.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Беркоса (Довгалевского), 26 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 12.03.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Связи (ч/с); пр. Людвига Свободы, 50-а (п. №2, стояк); ул. Мирная, 3-а (п. №2, стояк); ул. Культуры, 10-а (п. №1, стояк); ул. Ахсарова, 17 (п. №3, стояк); пр. Науки (Ленина), 82 (п. №2, стояк); пр. Победы, 68-б (п. №2, стояк) до 20:00 12.03.18 г.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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