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12.03.2018  18:30   

«Харьковводоканал» ремонтирует коллектор на проспекте Гагарина

Работники КП «Харьковводоканал» проводят замену железобетонного канализационного коллектора диаметром 1500 мм по пр. Гагарина, 354.


city.kharkov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе харьковского горсовета.
 
Одной из основных причин разрушения железобетонных коллекторов является газовая коррозия. Она происходит вследствие повышенной концентрации химических соединений в стоках, которые несанкционированно сбрасывают в сточные воды промышленные предприятия.
 
«Этот коллектор транспортирует стоки от жилых микрорайонов Рогань и ХТЗ, а также промышленных предприятий Роганского промузла на Городские очистные сооружения №2.
 
«Харьковводоканал» собственными силами проводит работы по восстановлению коллектора. Работы ведутся методом санации без отключения стоков, чтобы наши абоненты не испытывали неудобств», - сообщил директора комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Игорь Вороненко.
 
Он отметил, что в ходе работ используются современные модули полиэтиленовых труб, которые не подвергаются газовой коррозии и более долговечны, чем сделанные из железобетона.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  харьковводоканал, ремонт, харьков
 
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