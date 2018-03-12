12.03.2018 18:30

«Харьковводоканал» ремонтирует коллектор на проспекте Гагарина

Работники КП «Харьковводоканал» проводят замену железобетонного канализационного коллектора диаметром 1500 мм по пр. Гагарина, 354.



city.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе харьковского горсовета.

Одной из основных причин разрушения железобетонных коллекторов является газовая коррозия. Она происходит вследствие повышенной концентрации химических соединений в стоках, которые несанкционированно сбрасывают в сточные воды промышленные предприятия.

«Этот коллектор транспортирует стоки от жилых микрорайонов Рогань и ХТЗ, а также промышленных предприятий Роганского промузла на Городские очистные сооружения №2.

«Харьковводоканал» собственными силами проводит работы по восстановлению коллектора. Работы ведутся методом санации без отключения стоков, чтобы наши абоненты не испытывали неудобств», - сообщил директора комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» Игорь Вороненко.

Он отметил, что в ходе работ используются современные модули полиэтиленовых труб, которые не подвергаются газовой коррозии и более долговечны, чем сделанные из железобетона.