Где в Харькове не будет воды 13 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Киевский район:
ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 17:00 13.03.18 г.; ул. Свободы (Иванова), 32, 34, 36, 23, 26, 30-31, 35, 39, 15, 18, 24, 27, 29, 12/16, 20/13, 33, 37, 36-а до 20:00 13.03.18 г.
Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 70 (п. №2, стояк); пр. Тракторостроителей, 162-в (п. №2, стояк) до 20:00 13.03.18 г.
Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 9 (п. №1, стояк) до 17:00 13.03.18 г.; ул. Полтавский Шлях, 31 (п. №4, стояк); Григоровское шоссе (Комсомольское), 51 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 13.03.18 г.
Холодногорский район:
ул. Беркоса (Довгалевского), 26 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 13.03.18 г.
Шевченковский район:
ул. Новгородская, 22 (стояк) до 18:00 13.03.18 г.; пр. Победы, 68-б (п. №2, стояк) до 20:00 13.03.18 г.
День хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами. В судьбоносных вопросах не рубите с плеча.
Синоптики обещают один солнечный день на неделе и пройдет он сегодня. Утром слабый туман. На дорогах гололедица.
В этот день 1989 года была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW).
влажн.:
давл.:
ветер: