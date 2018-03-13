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13.03.2018  10:03   

Где в Харькове не будет воды 13 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Vgorode
В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: 
ул. Старошишковская, 6 (п. №6, стояк) до 17:00 13.03.18 г.; ул. Свободы (Иванова), 32, 34, 36, 23, 26, 30-31, 35, 39, 15, 18, 24, 27, 29, 12/16, 20/13, 33, 37, 36-а до 20:00 13.03.18 г.

Московский район: 
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 70 (п. №2, стояк); пр. Тракторостроителей, 162-в (п. №2, стояк) до 20:00 13.03.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Полтавский Шлях, 9 (п. №1, стояк) до 17:00 13.03.18 г.; ул. Полтавский Шлях, 31 (п. №4, стояк); Григоровское шоссе (Комсомольское), 51 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 13.03.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Беркоса (Довгалевского), 26 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 13.03.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Новгородская, 22 (стояк) до 18:00 13.03.18 г.; пр. Победы, 68-б (п. №2, стояк) до 20:00 13.03.18 г.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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