14.03.2018 10:14

Где в Харькове не будет воды 14 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Московский район:

ул. Познанская, 12 (стояк) до 20:00 14.03.18 г.

Немышлянский район:

ул. Амосова, 5 (п. №15, стояк) до 17:00 15.03.18 г.

Новобаварский район:

ул. Конторская (Краснооктябрьская), 28, 30, 32; ул. Полтавский Шлях, 31 (п. №4, стояк); Григоровское шоссе (Комсомольское), 51 (п. №4, спаренный стояк); ул. Селянская, 34-а (п. №1, спаренный стояк); ул. Петра Болбочана(Клапцова), 3 (п. №1, стояк) до 20:00 14.03.18 г.

Слободской район:

ул. Фесенковская (ч/с); ул. Фесенковская, 12/14, 16; ул. Полевая, 2, 6, 10; ул. Полевая, 4, 8; ул. Тарасовская, 17; въезд Фесенковский, 2, 7, 8; въезд Фесенковский, 9, 12; ул. Лебединская, 3, 5; ул. Днепровская, 1; въезд Тарасовский, 4, 12; въезд Тарасовский, 3; пр. Московский, 96-а; пер. Брянский, 5-а; пер. Брянский, 7; ул. Бронесосца Потемкина, 1 до 09:00 14.03.18 г.

Холодногорский район:

ул. Беркоса (Довгалевского), 26 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 14.03.18 г.

Шевченковский район:

пер. 1-й Боевой (ч/с); пер. 2-й Боевой (ч/с); ул. Солдатская (ч/с); ул. Боевая (ч/с) до 19:00 14.03.18 г.; ул. Ляли Убийвовк (ч/с); пр. Победы, 68-б (п. №2, стояк) до 20:00 14.03.18 г.