14.03.2018 15:15

Коммунальщики отремонтируют 70 старых домов

70 домов из старого жилищного фонда городские коммунальщики планируют восстановить в ближайшее время.



Фото: Городской Дозор

Дом под номером 21 по улице Дмитриевской, как и другие здания в этом микрорайоне, так называемая старая часть Харькова. Двухэтажке 110 лет. И 12 лет в ней живет Манучар. Говорит, когда покупал квартиру, понравилось то, что дом хоть и старый, но очень теплый, особенно зимой и недалеко от центра. Но в этом году, делится человек, он столкнулся с проблемами. Половицы в ванной и коридоре стали ходить ходуном. А потом и вовсе исчезли.

Манучар житель дома

У меня провалились полностью в коридоре полы туда вниз, в подвал. Ванна, унитаз - всё ушло вниз. Сейчас уже произошла замена перекрытий деревянных на железобетонные, думаю, дом ещё 100 лет простоит.

Работы по восстановлению перекрытий сейчас на завершающей стадии. Причиной разрушения стало время и грунтовые воды, говорят коммунальщики. Деревянные балки в подвале просто сгнили. Вместо них теперь установили новые металлоконструкции, все надежно закрепили.

Богдан Долина директор КП "Харковспецстрой"

Из-за того, что дома строились очень давно и по старым нормам не были предусмотрены более усиленные фундаменты. Поэтому происходит постоянное разрушение их как несущих стен, так и самих перекрытий. И они начинают проваливаться. У нас, на сегодняшний момент, порядка 70 таких домов, который будут в ближайшее время поставлены в ремонт. Там будут делать перекрытия, усиления фундаментов, усиление несущих стен.

Работы на данном объекте, добавляет Богдан Долина, стартовали три месяца назад. Планируют все завершить по графику - примерно через неделю, не более.