Главная Новости ЖКХ Коммунальщики отремонтируют 70 старых домов
14.03.2018  15:15   

Коммунальщики отремонтируют 70 старых домов

70 домов из старого жилищного фонда городские коммунальщики планируют восстановить в ближайшее время.


Фото: Городской Дозор
Дом под номером 21 по улице Дмитриевской, как и другие здания в этом микрорайоне, так называемая старая часть Харькова. Двухэтажке 110 лет. И 12 лет в ней живет Манучар. Говорит, когда покупал квартиру, понравилось то, что дом хоть и старый, но очень теплый, особенно зимой и недалеко от центра. Но в этом году, делится человек, он столкнулся с проблемами. Половицы в ванной и коридоре стали ходить ходуном. А потом и вовсе исчезли.
 
Манучар житель дома
У меня провалились полностью в коридоре полы туда вниз, в подвал. Ванна, унитаз - всё ушло вниз. Сейчас уже произошла замена перекрытий деревянных на железобетонные, думаю, дом ещё 100 лет простоит.
 
Работы по восстановлению перекрытий сейчас на завершающей стадии. Причиной разрушения стало время и грунтовые воды, говорят коммунальщики. Деревянные балки в подвале просто сгнили. Вместо них теперь установили новые металлоконструкции, все надежно закрепили.
 
Богдан Долина директор КП "Харковспецстрой"
Из-за того, что дома строились очень давно и по старым нормам не были предусмотрены более усиленные фундаменты. Поэтому происходит постоянное разрушение их как несущих стен, так и самих перекрытий. И они начинают проваливаться. У нас, на сегодняшний момент, порядка 70 таких домов, который будут в ближайшее время поставлены в ремонт. Там будут делать перекрытия, усиления фундаментов, усиление несущих стен.
 
Работы на данном объекте, добавляет Богдан Долина, стартовали три месяца назад. Планируют все завершить по графику - примерно через неделю, не более.
Тэги:  ремонт, дома, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.03 ЖКХ «Харьковводоканал» ремонтирует коллектор на проспекте Гагарина 26.02 Дороги и транспорт В Харькове отремонтируют около 30 трамвайных вагонов 23.02 ЖКХ Где в Харькове не будет воды 23 февраля: адреса
 
 

Видео

В Украине заменят 1,2,5 и 10 гривневые бумажные купюры на монеты
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 