15.03.2018 10:01

Где в Харькове не будет воды 15 марта: адреса

8 марта в некоторых домах нескольких районов Харькова временно прекращено водоснабжение.



http://vodokanal.kharkov.ua/

Об этом сообщили в КП «Харьковсводоканал».

Киевский район:

ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк) до 17:00 15.03.18 г.; ул. Старошишковская, 6 (п. №1); ул. Героев Труда, 4 (п. №1-9) до 20:00 15.03.18 г.

Московский район:

пр. Тракторостроителей, 162-б (стояк) до 20:00 15.03.18 г.

Новобаварский район:

ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №1, стояк); пр. Ново-Баварский (Ильича), 121 (п. №1, стояк) до 20:00 15.03.18 г.

Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 13 (п. №3, стояк) до 17:00 15.03.18 г.