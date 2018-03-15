Где в Харькове не будет воды 15 марта: адреса

8 марта в некоторых домах нескольких районов Харькова временно прекращено водоснабжение.
Киевский район:
ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк) до 17:00 15.03.18 г.; ул. Старошишковская, 6 (п. №1); ул. Героев Труда, 4 (п. №1-9) до 20:00 15.03.18 г.
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 162-б (стояк) до 20:00 15.03.18 г.
Новобаварский район:
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №1, стояк); пр. Ново-Баварский (Ильича), 121 (п. №1, стояк) до 20:00 15.03.18 г.
Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 13 (п. №3, стояк) до 17:00 15.03.18 г.
Интуиция будет на высоте. В такие дни легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений.
Небо будет покрыто облаками. Дождь, снег, туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Этот день принято отмечать в годовщину выступления президента США Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 году.
влажн.:
давл.:
ветер: