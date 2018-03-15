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15.03.2018  10:01   

Где в Харькове не будет воды 15 марта: адреса

8 марта в некоторых домах нескольких районов Харькова временно прекращено водоснабжение.


http://vodokanal.kharkov.ua/
Об этом сообщили в КП «Харьковсводоканал».

Киевский район: 
ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк) до 17:00 15.03.18 г.; ул. Старошишковская, 6 (п. №1); ул. Героев Труда, 4 (п. №1-9) до 20:00 15.03.18 г.

Московский район: 
пр. Тракторостроителей, 162-б (стояк) до 20:00 15.03.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Петра Болбочана (Клапцова), 3 (п. №1, стояк); пр. Ново-Баварский (Ильича), 121 (п. №1, стояк) до 20:00 15.03.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Ахсарова, 13 (п. №3, стояк) до 17:00 15.03.18 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, харьков
 
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