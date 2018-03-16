16.03.2018 10:00

Где в Харькове не будет воды 16 марта: адреса

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 16 марта, временно отсутствует водоснабжение.



Харьковский горсовет

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на ул. Мира, 74 (стояк), ул. Свистуна (Северная), 7 (п. №4, стояк), водоснабжение планируется восстановить до 17:00.

В Киевском районе, на ул. Шишковской, 12 (п. №2, стояк), воду должны дать до 17:00; на ул. Мироносицкой, 57, - до 20:00.

В Московском районе, на пр. Тракторостроителей, 162-б (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 49-г (п. №1, стояк), воду дадут до 20:00; на ул. Познанской, 11 (п. №5, стояк), - до 20:00 17 марта.

В Новобаварском районе, на ул. Петра Болбочана, 3 (п. №1, стояк), ул. Селянской, 18 (п. №3, стояк), воды не будет до 20:00.

В Слободском районе, на пр. Героев Сталинграда, 183 (спаренный стояк), подачу воды должны возобновить до 20:00; на ул. Молочной, 5 (п. №2, стояк), - до 20:00 17 марта.

В Шевченковском районе, на ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк), воду дадут до 20:00.