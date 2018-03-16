В администрации Основянского района поздравили работников ЖКХ

Праздничное мероприятие по случаю профессионального праздника - дня работников жилищно-коммунального хозяйства прошло в администрации Основянского района.
В нем приняли участие представители всех отраслей ЖКХ, среди которых - дворовые рабочие, сварщики, мастера, водители, инженеры - всего около 200 человек.
С профессиональным праздником всех присутствующих поздравила председатель администрации Анна Головчанская и поблагодарила их за тяжелую, но очень нужную работу. Также лучшим работникам были вручены грамоты Администрации Основянского района, подарки и цветы.
После официальной части для всех присутствующих состоялся концерт, который подготовили творческие коллективы района.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Дела будут спориться, задачи и проблемы – находить неожиданное изящное решение.
День будет облачным. Местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.
Ежегодно в пятницу второй полной недели марта отмечается День сна. Исключение составил только самый первый День, который отмечался 14 марта 2008 года.
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