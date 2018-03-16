16.03.2018 16:29

В администрации Основянского района поздравили работников ЖКХ

Праздничное мероприятие по случаю профессионального праздника - дня работников жилищно-коммунального хозяйства прошло в администрации Основянского района.



ХОГА

В нем приняли участие представители всех отраслей ЖКХ, среди которых - дворовые рабочие, сварщики, мастера, водители, инженеры - всего около 200 человек.

С профессиональным праздником всех присутствующих поздравила председатель администрации Анна Головчанская и поблагодарила их за тяжелую, но очень нужную работу. Также лучшим работникам были вручены грамоты Администрации Основянского района, подарки и цветы.



После официальной части для всех присутствующих состоялся концерт, который подготовили творческие коллективы района.