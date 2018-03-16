Главная Новости ЖКХ В администрации Основянского района поздравили работников ЖКХ
16.03.2018  16:29   

В администрации Основянского района поздравили работников ЖКХ

Праздничное мероприятие по случаю профессионального праздника - дня работников жилищно-коммунального хозяйства прошло в администрации Основянского района.


ХОГА

 В нем приняли участие представители всех отраслей ЖКХ, среди которых - дворовые рабочие, сварщики, мастера, водители, инженеры - всего около 200 человек.

С профессиональным праздником всех присутствующих поздравила председатель администрации Анна Головчанская и поблагодарила их за тяжелую, но очень нужную работу. Также лучшим работникам были вручены грамоты Администрации Основянского района, подарки и цветы.

После официальной части для всех присутствующих состоялся концерт, который подготовили творческие коллективы района.

Источник:   Официальный сайт Харьковского городского совета, городского головы, исполнительного комитета
 Тэги:  сфера обслуживания, харьков, праздник, грамоты
 
Версия для печати
 

Видео

В горсовете отметили лучших работников сферы бытового обслуживания
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 