Где в Харькове не будет воды 19 марта. Список адресов

19.03.2018 10:02

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 7 (п. №2, спаренный стояк) до 17:00 19.03.18 г.

Киевский район:

ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк); ул. Старошишковская, 6 (п. №1, стояк) до 17:00 19.03.18 г.; ул. Пушкинская, 3,5,7,11/13,15/17,19; пер. Воробьева, 10, 15, 4, 6, 8, 9/11; ул. Воробьева, 10, 11, 12, 21, 23, 23-а, 4, 5, 6, 8, 9, 10-а, 14, 4-а, 14/5, 15/19; ул. Гражданская, 15, 19, 23-а, 25, 3, 30, 5, 7, 9, 14, 15-а, 21/23, 11/13, 16/18, 22/26 (школа №9) до 20:00 19.03.18 г.

Московский район:

ул. Героев Труда, 33-б; ул. Героев Труда, 60 (п. №2, стояк); ул. Гвардейцев Широнинцев, 5 (п. №1, стояк); пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 32-а (п. №2, стояк); ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 58 (п. №1, стояк); пр. Московский, 89 (п. №4, стояк) до 20:00 19.03.18 г.

Слободской район:

ул. Молочная (Кирова), 5 (п. №2, стояк) до 20:00 19.03.18 г.

Холодногорский район:

ул. Волонтерская (Социалистическая), 68 (п. №1, стояк) до 20:00 20.03.18 г.

Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 25 (п. №2, стояк) до 17:00 19.03.18 г.; пр. Победы, 59 (п. №5, стояк); ул. 23 Августа, 16 (п. №4, спаренный стояк); пр. Победы, 64 (п. №8, стояк); ул. Деревянко, 17-а (п. №1, стояк) до 20:00 19.03.18 г.