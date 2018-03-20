Где в Харькове не будет воды 20 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Киевский район:
ул. Старошишковская, 6 (п. №1) до 17:00 20.03.18 г.; ул. Омская (ч/с) до 20:00 20.03.18 г.
Московский район:
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 15 (стояк); ул. Гвардейцев Широнинцев, 41(п. №1) до 20:00 20.03.18 г.
Новобаварский район:
ул. Марьинская, 11 (п. №1) до 17:00 20.03.18 г.
Холодногорский район:
ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26 (п. №8, стояк) до 20:00 20.03.18 г.
Шевченковский район:
ул. Балакирева, 21-а, 23-а до 20:00 20.03.18 г.
В делах не рассчитывайте на быстрый результат, в основном из-за проволочек со стороны партнеров. Достичь взаимопонимания поможет компромисс.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем ожидается мелкий снег, который к вечеру может усилиться. На дорогах гололедица.
Как обычно, День весеннего равноденствия супербогат на праздники международного масштаба.
влажн.:
давл.:
ветер: