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20.03.2018  10:03   

Где в Харькове не будет воды 20 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Vgorode
В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: 
ул. Старошишковская, 6 (п. №1) до 17:00 20.03.18 г.; ул. Омская (ч/с) до 20:00 20.03.18 г.

Московский район: 
ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 15 (стояк); ул. Гвардейцев Широнинцев, 41(п. №1) до 20:00 20.03.18 г.

Новобаварский район: 
ул. Марьинская, 11 (п. №1) до 17:00 20.03.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26 (п. №8, стояк) до 20:00 20.03.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Балакирева, 21-а, 23-а до 20:00 20.03.18 г.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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