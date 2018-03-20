Где в Харькове не будет воды 20 марта. Список адресов

20.03.2018 10:03

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Старошишковская, 6 (п. №1) до 17:00 20.03.18 г.; ул. Омская (ч/с) до 20:00 20.03.18 г.

Московский район:

ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 15 (стояк); ул. Гвардейцев Широнинцев, 41(п. №1) до 20:00 20.03.18 г.

Новобаварский район:

ул. Марьинская, 11 (п. №1) до 17:00 20.03.18 г.

Холодногорский район:

ул. Игоря Муратова (Тинякова), 26 (п. №8, стояк) до 20:00 20.03.18 г.

Шевченковский район:

ул. Балакирева, 21-а, 23-а до 20:00 20.03.18 г.