20.03.2018 19:30

Город поможет харьковчанам утеплить дома и сэкономить на коммунальных услугах

Жители домов коммунальной собственности смогут получить часть средств из городского бюджета на энергоэффективные мероприятия.



Харьковский горсовет

По словам директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков., для этого жильцы дома должны провести собрание и большинством голосов принять решение об участии в программе. Тогда город примет их заявку в работу.

«Это может быть установка энергосберегающих окон, утепление трубопроводов в подвалах, установка новых дверей, экономного освещения», - сообщил директор департамента.

Согласно условиям программы, жильцы дома должны будут собрать не менее 30% необходимых средств, остальные будут выделены из городского бюджета. Пока ограничений по стоимости работ нет.

«Это позволит уменьшить размер платы за коммунальные услуги для харьковчан. Сегодня есть многие дома, которые оснащены домовыми приборами учета, но в то же время происходят определенные потери тепла внутри дома, и нет того эффекта экономии, который мог бы быть. Эта программа как раз и рассчитана на продолжение той работы, которая ведется в городе силами коммунальных предприятий», - подчеркнул директор Департамента жилищного хозяйства.

Чтобы разъяснить людям, как участвовать в программе, какую пользу им это принесет, в Харькове проведут разъяснительную работу – начнут распространять информационные материалы и создадут сайт, на котором можно будет не только получить нужные сведения, но и заполнить документы и оставить заявку участника.

Как отметил директор департамента, средства на энергоэффективные мероприятия будут выделены после того, как будет сформирована первая заявка. «В первую очередь инициатива должна исходить от жителей», - сказал Роман Нехорошков.

Напомним, что также в городе работает программа частичного возмещения кредитов на утепление домов для ЖК, ЖСК и ОСМД. По ее условиям, город возмещает до 20% тела кредита, который предоставляют уполномоченные банки, еще 20% - бюджет области и 40% - Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

Кроме того, харьковчане могут принять участие в Программе частичного возмещения физическим лицам процентов по кредитам на энергосбережение.