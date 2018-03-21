21.03.2018 10:03

Где в Харькове не будет воды 21 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:

ул. Старошишковская, 6 (п. №1) до 17:00 21.03.18 г.

Новобаварский район:

ул. Марьинская, 11 (п. №1); пр. Ново-Баварский (Ильича), 95 (п. №1) до 17:00 21.03.18 г.; ул. Власенко, 24 (стояк); пер. Метизный (ч/с); ул. Баркалова (Тельмана) (ч/с); ул. Пятисотницкая, 20 до 20:00 21.03.18 г.

Слободской район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 21.03.18 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 47, 48/50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66; ул. Холодногорская, 5 (п. №2) до 20:00 21.03.18 г.

Шевченковский район:

ул. Ахсарова, 13-в,17-г; ул. Ахсарова, 13 (п. №6, стояк) до 20:00 21.03.18 г.