Где в Харькове не будет воды 21 марта. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Старошишковская, 6 (п. №1) до 17:00 21.03.18 г.
Новобаварский район:
ул. Марьинская, 11 (п. №1); пр. Ново-Баварский (Ильича), 95 (п. №1) до 17:00 21.03.18 г.; ул. Власенко, 24 (стояк); пер. Метизный (ч/с); ул. Баркалова (Тельмана) (ч/с); ул. Пятисотницкая, 20 до 20:00 21.03.18 г.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 21.03.18 г.
Холодногорский район:
ул. Большая Панасовская (Котлова), 47, 48/50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66; ул. Холодногорская, 5 (п. №2) до 20:00 21.03.18 г.
Шевченковский район:
ул. Ахсарова, 13-в,17-г; ул. Ахсарова, 13 (п. №6, стояк) до 20:00 21.03.18 г.
Будьте осторожны: сегодня звезды склоняют к всевозможным «разборкам», придиркам и как результат – обидам и конфликтам с близкими людьми.
Ночью и утром сильный снег, на юге области – с дождем. Днем небольшой снег. Снежные заносы, на дорогах гололедица.
Сегодня профессиональные праздники отмечают поэты, артисты театров кукол и ликвидаторы расовой дискриминации.
влажн.:
давл.:
ветер: