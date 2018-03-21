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21.03.2018  16:58   

В двух районах Харькова отключат воду: список адресов

С 9:00 до 24:00 22 марта будет временно прекращено водоснабжение части абонентов Основянского и Новобаварского районов.


// Харьковводоканал

Отключение воды связано с проведением ремонтных работ на водопроводной магистрали D = 400 мм по 1-му въезду Тираспольскому, 1 и 1-му въезду Тираспольскому, 10.

Воды не будет в домах, расположенных по адресам:

Основянский район:
ул. Достоевского, 1-10,
въезд Достоевского, 3, 5, 7;
частный сектор: ул. Большая Жихорская, ул. Томская, ул. Владимира Сосюры, ул. Кутаисская , ул. Достоевского, въезд Достоевского, ул. Карьерная, ул. Тернопольская, пер. Маршака, ул. Гутянская, ул. 1-го Мая, ул. Ванды Василевской, ул. Зеленая, ул. Михаила Зеленина, ул. Круковская, ул. Куусинская, ул. Мичурина, ул. Никитенко, пер. 1-й Рудничный, пер. 2-й Рудничный, пер. 3-й Рудничный, въезд Рудничный, ул. Семко, ул. Срезневского, пер. Томский, ул. Хабаровская, пер. Хабаровский, ул. Камышовая.

Новобаварский район:
частный сектор: ул. Удянская, пер. 1-й Тираспольский, пер. 2-й Тираспольский, пер. 3-й Тираспольский, пер. 4-й Тираспольский, ул. Тираспольская, Карачевское шоссе.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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