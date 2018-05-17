Где в Харькове не будет воды 17 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Индустриальный район:
пр. Александровский, 115 (п. №1, стояк) до 17:00 17.05.18 г.
Киевский район:
ул. Мироносицкая, 46, 53, ул. Мироносицкая, 49, ул. Каразина, 5, 6, 7/9, 8, ул. Мироносицкая, 56, 58, ул. Каразина, 12 до 20:00 17.05.18 г.
Немышлянский район:
ул. Харьковских Дивизий, 11/2 (п. №4, стояк) до 17:00 17.05.18 г.
Новобаварский район:
ул. Баварская, 7-а (п. №1, стояк) до 20:00 17.05.18 г.; пр. Ново-Баварский (Ильича), 105 (п. №3, стояк) до 20:00 18.05.18 г.; ул. Камская, 1 (п. №2, стояк) до 17:00 17.05.18 г.
Основянский район:
ул. Грозненская, 56-а (п. №1, стояк), ул. Сохора, 9-а (п. №1, стояк) до 20:00 17.05.18 г.
Слободской район:
ул. Ковтуна, 15, 17, 19, 23, 40-а; пр. Героев Сталинграда, 173-а (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 17.05.18 г.
Холодногорский район:
ул. Полтавский Шлях, 130/132 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 17.05.18 г.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 16, ул. Дорошенковская (ч/с), пер. 1-й Дорошенковский (ч/с), пер. 2-й Дорошенковский (ч/с), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №1, стояк), пер. 23 Августа, 1 (п. №4, стояк) до 20:00 17.05.18 г.
Звезды советуют потратить день на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
И суббота, и воскресенье будут преимущественно пасмурными. Кратковременные дожди с грозой продолжат захватывать врасплох.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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