17.05.2018 11:10

Делегация из Цзинаня ознакомилась с работой «Харьковводоканала» (ФОТО)

В рамках Х Международного туристического форума «Харьков: партнерство в туризме» делегация из города-побратима Цзинаня (Китай) 16 мая посетила Городские очистные сооружения №1 КП «Харьковводоканал».



// city.kharkov.ua

Как сообщил директор Департамента по инвестиционной политике, науке и инновациям КП «Харьковводоканал» Виталий Терещенко, члены делегации изучили работу предприятия, а также поделились своими наработками в сферах водоснабжения и водоотведения. Гостям же рассказали, что уже на завершающей стадии находится тендер по реализации инвестиционного проекта реконструкции Диканевских и Безлюдовских очистных сооружений, который реализуется за счет кредитных средств Международного банка реконструкции и развития.

«Упор делается на очистку сточных вод от азота и фосфора, поскольку, начиная с 2000 года, их количество увеличилось. На этих объектах будет установлено современное оборудование, которое позволит повысить энергоэффективность и снизить затраты по данному показателю», - отметил Виталий Терещенко.



По словам заместителя директора Департамента городских коммунальных служб города Цзинань Вана Цюньшеня, подход к переработке сточных вод на Городских очистных сооружениях №1 похож на применяемый в Китае.



«Есть определенная разница в оборудовании и применяемых технологических процессах в Цзинане и Харькове, но сама система - похожа. Хорошо, что между нашими городами существует возможность обмениваться опытом и информацией в данной сфере и привносить что-то новое из Цзинаня в Харьков и наоборот», - отметил Ван Цюньшень.



Справка. Город Цзинань - столица провинции Шаньдун в Китайской Народной Республике. 23 мая 2007 года было подписано Соглашение об установлении побратимских отношений между городами Харьковом и Цзинанем.