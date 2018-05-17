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17.05.2018  12:30   

В городе завершаются работы по весеннему благоустройству дворов

Работы по весеннему благоустройству придомовых территорий выполнены на 90%.


// city.kharkov.ua

Об этом сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков.

По его словам, для приведения в порядок города после зимы было разработано более 50 показателей, охватывающих весь спектр работ. В частности, это очистка придомовых территорий, вывоз негабаритных и твердых бытовых отходов, замена и ремонт контейнеров, обрезка аварийных сухостойных деревьев.

«Эти работы находятся на завершающей стадии. Мы практически выполнили на 90% санитарную очистку дворов и улиц, начали косить траву. Ведется работа по содержанию и ремонту спортивных и детских площадок, элементов благоустройства, которые находятся на придомовых территориях», - рассказал Роман Нехорошков.

Кроме того, департамент контролирует санитарное состояние домов ЖСК, ОСМД и территорию частного сектора. «Работаем с председателями уличных комитетов. Выдаются предписания, составляются админпротоколы в случае нарушения правил благоустройства», - отметил директор департамента.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  благоустройство, харьков
 
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