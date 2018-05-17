17.05.2018 15:27

В поселке Мобиль на сутки отключат воду

С 8:00 22 мая до 8:00 23 мая будет прекращено водоснабжение в поселке Мобиль.



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Отключение связано с планово-предупредительными работами на водопроводных сетях, которые коммунальное предприятие «Харьковводоканал» проводит с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.



Телефон для справок: 712-08-40.





