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17.05.2018  15:27   

В поселке Мобиль на сутки отключат воду

С 8:00 22 мая до 8:00 23 мая будет прекращено водоснабжение в поселке Мобиль.


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Отключение связано с планово-предупредительными работами на водопроводных сетях, которые коммунальное предприятие «Харьковводоканал» проводит с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.

Телефон для справок: 712-08-40.



 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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