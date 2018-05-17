В поселке Мобиль на сутки отключат воду

С 8:00 22 мая до 8:00 23 мая будет прекращено водоснабжение в поселке Мобиль.
Отключение связано с планово-предупредительными работами на водопроводных сетях, которые коммунальное предприятие «Харьковводоканал» проводит с целью подготовки их к работе в осенне-зимний период.
Телефон для справок: 712-08-40.
Звезды советуют потратить день на домашние дела или проекты, не предполагающие глубоких эмоций, особенно негативных.
И суббота, и воскресенье будут преимущественно пасмурными. Кратковременные дожди с грозой продолжат захватывать врасплох.
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковского работника.
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