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18.05.2018  10:04   

Где в Харькове не будет воды 18 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:
пр. Александровский, 115 (п. №1, стояк) до 17:00 18.05.18 г.

Киевский район: 
ул. Мироносицкая, 46, 49, 53; пл. Конституции, 20 (п. №1) до 20:00 18.05.18 г.

Новобаварский район: 
пр. Ново-Баварский (Ильича), 105 (п. №3, стояк) до 20:00 18.05.18 г.; пер. Титаренковский, 20 (п. №1) до 20:00 19.05.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Полтавский Шлях, 190 (п. №21-25) до 20:00 18.05.18 г.

Шевченковский район: 
ул. Деревянко, 4 (п. №3, стояк) до 17:00 18.05.18 г.; ул. Клочковская, 16, ул. Авиационная, 1; пр. Людвига Свободы, 20 (п. №2, стояк), ул. Старицкого, 13 до 20:00 18.05.18 г.; ул. Деревянко, 3-в (п. №1) до 20:00 19.05.18 г.

 

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, харьков
 
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