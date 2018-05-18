18.05.2018 10:04

Где в Харькове не будет воды 18 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Индустриальный район:

пр. Александровский, 115 (п. №1, стояк) до 17:00 18.05.18 г.

Киевский район:

ул. Мироносицкая, 46, 49, 53; пл. Конституции, 20 (п. №1) до 20:00 18.05.18 г.

Новобаварский район:

пр. Ново-Баварский (Ильича), 105 (п. №3, стояк) до 20:00 18.05.18 г.; пер. Титаренковский, 20 (п. №1) до 20:00 19.05.18 г.

Холодногорский район:

ул. Полтавский Шлях, 190 (п. №21-25) до 20:00 18.05.18 г.

Шевченковский район:

ул. Деревянко, 4 (п. №3, стояк) до 17:00 18.05.18 г.; ул. Клочковская, 16, ул. Авиационная, 1; пр. Людвига Свободы, 20 (п. №2, стояк), ул. Старицкого, 13 до 20:00 18.05.18 г.; ул. Деревянко, 3-в (п. №1) до 20:00 19.05.18 г.