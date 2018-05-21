Где в Харькове не будет воды 21 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
въезд Пушкинский, 6; ул. Лермонтовская, 19 (п. №1, стояк); ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк); ул. Старошишковская, 7 (п. №2) до 20:00 21.05.18 г.
Московский район:
ул. Героев Труда, 37-д (п. №6, стояк); пр. Московский, 31 (п. №3); ул. Академика Павлова, 146 (п. №3, стояк) до 20:00 21.05.18 г.
Немышлянский район:
ул. Краснодарская, 171-г (стояк) до 20:00 21.05.18 г.
Новобаварский район:
пр. Ново-Баварский (Ильича), 105 (п. №2, стояк) до 20:00 21.05.18 г.
Слободской район:
пр. Героев Сталинграда, 181-а (п. №1, стояк) до 20:00 21.05.18 г.
Холодногорский район:
ул. Чеботарская, 42 (п. №1, стояк); ул. Лагерная, 71/1 (п. №4, стояк) до 20:00 21.05.18 г.
Шевченковский район:
пр. Победы, 67 (п. №7, стояк); ул. Ахсарова, 18 (п. №5); ул. Ахсарова, 17 (п. №8, стояк); пр. Независимости (Правды), 1 (п. №4, стояк) до 20:00 21.05.18 г.; ул. Клочковская, 16 до 20:00 22.05.18 г.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Существенных осадков не ожидается.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
влажн.:
давл.:
ветер: