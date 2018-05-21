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21.05.2018  10:04   

Где в Харькове не будет воды 21 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район: 
въезд Пушкинский, 6; ул. Лермонтовская, 19 (п. №1, стояк); ул. Шишковская, 12 (п. №2, стояк); ул. Старошишковская, 7 (п. №2) до 20:00 21.05.18 г.

Московский район: 
ул. Героев Труда, 37-д (п. №6, стояк); пр. Московский, 31 (п. №3); ул. Академика Павлова, 146 (п. №3, стояк) до 20:00 21.05.18 г.

Немышлянский район: 
ул. Краснодарская, 171-г (стояк) до 20:00 21.05.18 г.

Новобаварский район: 
пр. Ново-Баварский (Ильича), 105 (п. №2, стояк) до 20:00 21.05.18 г.

Слободской район: 
пр. Героев Сталинграда, 181-а (п. №1, стояк) до 20:00 21.05.18 г.

Холодногорский район: 
ул. Чеботарская, 42 (п. №1, стояк); ул. Лагерная, 71/1 (п. №4, стояк) до 20:00 21.05.18 г.

Шевченковский район: 
пр. Победы, 67 (п. №7, стояк); ул. Ахсарова, 18 (п. №5); ул. Ахсарова, 17 (п. №8, стояк); пр. Независимости (Правды), 1 (п. №4, стояк) до 20:00 21.05.18 г.; ул. Клочковская, 16 до 20:00 22.05.18 г.

Источник:   Харьковводоканал
 Тэги:  вода, харьков
 
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