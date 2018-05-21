Где в Харькове не будет воды 21 мая. Список адресов

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Гороскоп по знакам Зодиака на 21 мая Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 21 мая Утром небо в Харькове будет ясным, а днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Существенных осадков не ожидается.