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22.05.2018  17:30   

Город выделил 1,5 миллиона гривен на компенсацию процентов по «теплым кредитам»

Более 1,5 млн грн выделено в 2018 году из городского бюджета на компенсацию процентных ставок в рамках реализации Программы частичного возмещения физическим лицам города Харькова процентов по кредитам на энергосбережение.


// city.kharkov.ua

С марта 2017 года по апрель 2018 года программой воспользовались 567 харьковских семей, сообщил заместитель директора Департамента экономики и коммунального имущества Дмитрий Гармаш.

Сумма компенсации из городского бюджета процентных ставок по кредитам составила 678 тыс. грн. Всего в Харькове взяли «теплые кредиты» на общую сумму около 11,5 млн грн.

Дмитрий Гармаш отметил, что городская программа реализуется совместно с государственной, финансирование которой было возобновлено в этом году.

«Государственная программа предусматривает компенсацию тела кредита, а городская программа – процентов по кредитам. Для заемщиков выгодно, чтобы финансировались обе программы. Сейчас на государственную программу правительство выделило 400 млн грн, в связи с чем количество заемщиков в Харькове увеличится», - подчеркнул заместитель директора департамента.

Напомним, программа частичного возмещения жителям Харькова процентов по кредитам на энергосбережение начала работать с марта 2017 года и действует на постоянной основе до 2020 года. Городским советом подписаны договоры о взаимодействии с «Укргазбанком», «Государственным Ощадным банком Украины», «Государственным экспортно-импортным банком Украины» и «ПриватБанком» о компенсации харьковчанам учетной ставки Нацбанка Украины. Узнать более подробную информацию об условиях получения кредитных средств можно в самих банках. Обязательное условие - человек, который оформляет кредит, должен быть прописан в Харькове, при этом он может проживать как в многоквартирном доме, так и в частном.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  теплые кредиты, харьков
 
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