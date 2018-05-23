Главная Новости ЖКХ Где в Харькове не будет воды 23 мая. Список адресов
23.05.2018  10:04   

Где в Харькове не будет воды 23 мая. Список адресов

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 23 мая, временно отсутствует водоснабжение. Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.


// Харьковский горсовет

Так, в Индустриальном районе, на ул. Зубарева, 47 (п. №1, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.

В Киевском районе, на пл. Конституции, 14, 16, 18, воду обещают включить до 17:00.

В Московском районе, на пр. Тракторостроителей, 107 (п. №1,2,3), ул. Академика Павлова, 162е (п. №1, стояк), воды не будет до 20:00.

В Новобаварском районе, на ул. Петра Болбочана, 4, воду дадут до 17:00.

В Слободском районе, на пр. Московском, 96 (п. №1, стояк), водоснабжение возобновят до 20:00.

В Холодногорском районе, на ул. Чеботарской, 42 (п. №1, стояк), воду включат до 20:00.

В Шевченковском районе, на ул. Клочковской, 16, ул. Победоносной, 21, 23, пр. Победы,  54 (п. №1), 67 (п. №7, стояк), пр. Независимости, 1 (п. №4, стояк), пр. Науки, 74 (п. №6), ул. Ахсарова, 7 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 38 (п. №1, стояк), водоснабжение возобновят до 20:00.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  ремонт, харьков, вода
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.05 Дороги и транспорт На улице Бакулина запрещено движение транспорта 21.05 Дороги и транспорт Движение транспорта на улице Олеся Гончара будет запрещено до середины июня 21.05 Дороги и транспорт На улице Чернышевской ограничат движение транспорта
 
 

Видео

ЧП в харьковской школе №3. Десятки детей отравились газом. Четверо в реанимации.
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 