Где в Харькове не будет воды 23 мая. Список адресов

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 23 мая, временно отсутствует водоснабжение. Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.
Так, в Индустриальном районе, на ул. Зубарева, 47 (п. №1, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.
В Киевском районе, на пл. Конституции, 14, 16, 18, воду обещают включить до 17:00.
В Московском районе, на пр. Тракторостроителей, 107 (п. №1,2,3), ул. Академика Павлова, 162е (п. №1, стояк), воды не будет до 20:00.
В Новобаварском районе, на ул. Петра Болбочана, 4, воду дадут до 17:00.
В Слободском районе, на пр. Московском, 96 (п. №1, стояк), водоснабжение возобновят до 20:00.
В Холодногорском районе, на ул. Чеботарской, 42 (п. №1, стояк), воду включат до 20:00.
В Шевченковском районе, на ул. Клочковской, 16, ул. Победоносной, 21, 23, пр. Победы, 54 (п. №1), 67 (п. №7, стояк), пр. Независимости, 1 (п. №4, стояк), пр. Науки, 74 (п. №6), ул. Ахсарова, 7 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 38 (п. №1, стояк), водоснабжение возобновят до 20:00.
День мало подходит для рутинных занятий, зато хорош как для светских мероприятий, так и для активного времяпровождения в кругу семьи.
С самого утра небо покроется облаками, которые продержатся до позднего вечера. Днем по городу и местами по области возможен кратковременный дождь, местами гроза.
Сегодня отмечается День животного, которого многие народы мира почитали как носителя мироздания.
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