23.05.2018 10:04

Где в Харькове не будет воды 23 мая. Список адресов

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 23 мая, временно отсутствует водоснабжение. Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.



// Харьковский горсовет

Так, в Индустриальном районе, на ул. Зубарева, 47 (п. №1, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.



В Киевском районе, на пл. Конституции, 14, 16, 18, воду обещают включить до 17:00.



В Московском районе, на пр. Тракторостроителей, 107 (п. №1,2,3), ул. Академика Павлова, 162е (п. №1, стояк), воды не будет до 20:00.



В Новобаварском районе, на ул. Петра Болбочана, 4, воду дадут до 17:00.



В Слободском районе, на пр. Московском, 96 (п. №1, стояк), водоснабжение возобновят до 20:00.



В Холодногорском районе, на ул. Чеботарской, 42 (п. №1, стояк), воду включат до 20:00.



В Шевченковском районе, на ул. Клочковской, 16, ул. Победоносной, 21, 23, пр. Победы, 54 (п. №1), 67 (п. №7, стояк), пр. Независимости, 1 (п. №4, стояк), пр. Науки, 74 (п. №6), ул. Ахсарова, 7 (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 38 (п. №1, стояк), водоснабжение возобновят до 20:00.