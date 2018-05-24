24.05.2018 10:01

Где в Харькове не будет воды 24 мая. Список адресов

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 24 мая, временно отсутствует водоснабжение.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.



Так, в Индустриальном районе, на ул. Грицевца, 52 (п. №2, стояк), водоснабжение планируют возобновить до 20:00.



В Киевском районе, на ул. Гвардейцев Широнинцев, 121 (п. №8, стояк), ул. Алчевских, 20/22 (п. №1, стояк), воды не будет до 17:00.



В Московском районе, на пр. Тракторостроителей, 107 (п. №1, №3, спаренный стояк, №8, стояк), ул. Академика Павлова, 130 (п. №2, стояк), пр. Юбилейном, 36-а (п. №9, стояк), воду обещают включить до 20:00.



В Новобаварском районе, в пер. Титаренковском, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 24, 26, 28, на ул. Пермской, 15, 17, 19, 23, 25, 27, воду должны дать до 20:00.



В Основянском районе, на пр. Гагарина, 262 (п. №2), водоснабжение возобновят до 20:00.



В Слободском районе, на ул. Александра Матросова, 8 (п. №3), воду планируют дать до 17:00.



В Холодногорском районе, на ул. Чеботарской, 42 (п. №1, стояк), воды не будет до 17:00; на пр. Славы, 11 (п. №2, стояк), ул. Волонтерской, 21 (п. №1, стояк), - до 20:00.



В Шевченковском районе, на пр. Науки, 74 (п. №5), воду включат до 17:00; на ул. Клочковской, 16, 61/63, ул. Победоносной, 21, 23, пр. Независимости, 1 (п. №4, стояк), пр. Науки, 74 (п. №6, стояк), ул. Деревянко, 38 (п. №1, стояк), ул. Данилевского, 18, - до 20:00.