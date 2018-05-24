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24.05.2018  18:13   

На «Харьковводоканале» прошли открытые обсуждения тарифов

Открытые обсуждения тарифов и инвестиционной программы КП «Харьковводоканал» прошли сегодня, 24 мая, в актовом зале предприятия по пр. Юбилейному, 28-а.


// city.kharkov.ua

В обсуждении приняли участие заместитель Харьковского городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко, генеральный директор КП «Харьковводоканал» Виталий Панов, начальник отдела Национальной комиссии, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в Харьковской области (НКРЭКУ) Василий Безъязычный, руководство и сотрудники предприятия, представители общественных организаций и харьковчане.

Как сообщила заместитель генерального директора - директор Финансово-экономического департамента Яна Хайло, в ходе открытых обсуждений были рассмотрены вопросы о корректировке отдельных составляющих тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение на 2018 год и проекты тарифов на 2019 год.

По ее словам, корректировка тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение на 2018 год составляет около 9,8%, а именно: 11,87 грн за 1 куб. м за услугу холодного водоснабжения и 5,99 грн за 1 куб. м за услугу водоотведения.

«Корректировка тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению на 2018 год была вызвана увеличением тарифов на электроэнергию с января на 10% и с апреля на 7%, а также изменениями в Налоговом кодексе Украины», - отметила Яна Хайло.

Яна Хайло также подчеркнула, что проекты тарифов на 2019 год связаны с изменением всех его составляющих: электроэнергии, материалов, химических реагентов, заработной платы и т. д.

Кроме того, в рамках открытых обсуждений была рассмотрена и одобрена Инвестиционная программа коммунального предприятия «Харьковводоканал» на 2018 год.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  харьковводоканал, тарифы, харьков
 
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