На улице Космической работники «Харьковводоканала» меняют водопроводные трубы (ФОТО)

В Харькове продолжаются работы по обновлению сетей водоснабжения.
Бригада комунального предприятия «Харьковводоканал» сегодня работала в Шевченковском районе по улице Космической. Там рабочие проводят плановую замену труб.
Нияз Ахмедов, начальник участка по строительству и реконструкции водоводов КП «Харьковводоканал»:
«Меняем сейчас 400 погонных метров технически изношенного водопровода. От проспекта Науки до 25 дома по улице Космической поменяно было в прошлом году и включительно январь месяц там заканчивали. А сейчас мы от 25 дома до дома 148А по улце Клочковской меняется 400 погонных метров, трехсотку трубу».
Замену основной части на этом участке будут проводить методом санации, а также еще в трех местах открытым способом.
Пока же ведутся подготовительные работы, вода подается в дома по улице Космической бесперебойно, отмечают коммунальщики, а уже со следующей недели начнется монтаж труб, который планируют завершить до 15 июня.
Делятся коммунальщики и планами дальнейшей работы.
Нияз Ахмедов, начальник участка по строительству и реконструкции водоводов КП «Харьковводоканал»:
«В дальнейшем у нас на Клочковской замена диаметром 500 мм, 100 погонных метров, сейчас на июнь месяц планируется. Будем менять тоже технически изношенный водопровод. Там открытым способом 104 погонных метра».
День склоняет к общительности и легкости, поэтому может возникнуть желание провести его в веселой компании, вместе с близкими или друзьями.
Жаркая, облачная погода ожидает харьковчан. Днем синоптики обещают кратковременные дожди с грозой, градом диаметром 6-19 мм, шквалами до 15-24 м/с.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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