Главная Новости ЖКХ На улице Космической работники «Харьковводоканала» меняют водопроводные трубы (ФОТО)
24.05.2018  18:58   

На улице Космической работники «Харьковводоканала» меняют водопроводные трубы (ФОТО)

В Харькове продолжаются работы по обновлению сетей водоснабжения.


// city.kharkov.ua

Бригада комунального предприятия «Харьковводоканал» сегодня работала в Шевченковском районе по улице Космической. Там рабочие проводят плановую замену труб.

Нияз Ахмедов, начальник участка по строительству и реконструкции водоводов КП «Харьковводоканал»:
«Меняем сейчас 400 погонных метров технически изношенного водопровода. От проспекта Науки до 25 дома по улице Космической поменяно было в прошлом году и включительно январь месяц там заканчивали. А сейчас мы от 25 дома до дома 148А по улце Клочковской меняется 400 погонных метров, трехсотку трубу».

Замену основной части на этом участке будут проводить методом санации, а также еще в трех местах открытым способом.

Пока же ведутся подготовительные работы, вода подается в дома по улице Космической бесперебойно, отмечают коммунальщики, а уже со следующей недели начнется монтаж труб, который планируют завершить до 15 июня.

Делятся коммунальщики и планами дальнейшей работы.

Нияз Ахмедов, начальник участка по строительству и реконструкции водоводов КП «Харьковводоканал»:
«В дальнейшем у нас на Клочковской замена диаметром 500 мм, 100 погонных метров, сейчас на июнь месяц планируется. Будем менять тоже технически изношенный водопровод. Там открытым способом 104 погонных метра».

Тэги:  харьковводоканал, трубы, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.05 ЖКХ На «Харьковводоканале» прошли открытые обсуждения тарифов 17.05 ЖКХ Делегация из Цзинаня ознакомилась с работой «Харьковводоканала» (ФОТО) 26.04 ЖКХ «Харьковводоканал» начал готовиться к зиме
 
 

Видео

Геннадий Кернес провел очередной личный прием граждан
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 