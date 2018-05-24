24.05.2018 18:58

На улице Космической работники «Харьковводоканала» меняют водопроводные трубы (ФОТО)

В Харькове продолжаются работы по обновлению сетей водоснабжения.



// city.kharkov.ua

Бригада комунального предприятия «Харьковводоканал» сегодня работала в Шевченковском районе по улице Космической. Там рабочие проводят плановую замену труб.



Нияз Ахмедов, начальник участка по строительству и реконструкции водоводов КП «Харьковводоканал»:

«Меняем сейчас 400 погонных метров технически изношенного водопровода. От проспекта Науки до 25 дома по улице Космической поменяно было в прошлом году и включительно январь месяц там заканчивали. А сейчас мы от 25 дома до дома 148А по улце Клочковской меняется 400 погонных метров, трехсотку трубу».



Замену основной части на этом участке будут проводить методом санации, а также еще в трех местах открытым способом.

Пока же ведутся подготовительные работы, вода подается в дома по улице Космической бесперебойно, отмечают коммунальщики, а уже со следующей недели начнется монтаж труб, который планируют завершить до 15 июня.

Делятся коммунальщики и планами дальнейшей работы.



Нияз Ахмедов, начальник участка по строительству и реконструкции водоводов КП «Харьковводоканал»:

«В дальнейшем у нас на Клочковской замена диаметром 500 мм, 100 погонных метров, сейчас на июнь месяц планируется. Будем менять тоже технически изношенный водопровод. Там открытым способом 104 погонных метра».